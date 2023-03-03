Американское космическое агентство NASA успешно заканчивает строить свою мощнейшую в истории ракету, чтобы снова отправить астронавтов на поверхность Луны спустя более 50 лет после последней высадки на нее.

Как передает #, об этом в Twitter сообщил директор NASA Билл Нельсон.

Пока мы готовимся к миссии Artemis II, наши команды завершают создание ракеты NASA SLS, которая впервые за более чем 50 лет доставит астронавтов на Луну», — отметил он.

Напомним, NASA впервые за 50 лет достигло Луны. Но пока без людей.