США намерены обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы Artemis в 2025 году. Об этом рассказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон, сообщает ТАСС.

«Данные изменения приведут к тому, что миссия «Artemis — 2», которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. <…> Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека [на Луне] как минимум до 2025 года», — сказал он.

В августе офис генерального инспектора NASA подготовил доклад, из которого следовало, что высадка на Луну американских астронавтов переносится из-за неготовности скафандров. Речь шла о скафандрах серии Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), которые разрабатываются для программы «Artemis», нового полета человека на Луну.