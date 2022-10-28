Напавший с молотком на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси искал ее саму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По сведениям источника, злоумышленник столкнулся с мужем политика в их доме в Сан-Франциско и при этом кричал: «Где Нэнси, где Нэнси?».

Пола Пелоси доставили в больницу. Нападавший был задержан. Сама спикер находилась в это время в Вашингтоне, сообщила ее пресс-секретарь Дрю Хэммилл.

Как ранее сообщал CNN, ночью на пола Пелоси было совершено нападение. По данным полиции, у нападавшего в руках был молоток. (gazeta.ru)