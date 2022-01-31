Заблудившийся на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели старший лейтенант Фуад Багиров, тело которого было найдено сегодня, будет похоронен в городе Ширван.

Тело военнослужащего отправлено в Гянджу. Похороны состоятся завтра в Ширване.

Отметим, что Ф.Багиров родом из Ширвана. Военнослужащий вместе с семьей жил в Гяндже.

Напомним, что несколько дней назад на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района из-за метели пропали четверо военнослужащих Азербайджанской армии. Трое из них были найдены живыми в тот же день, поиски Ф.Багирова продолжались. Его тело было обнаружено сегодня днем.