Надзорный совет Facebook рекомендовал компании рассмотреть дело о блокировке Трампа

Подход руководства социальной сети Facebook к блокировке учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа носил непоследовательный характер. Об этом сопредседатель надзорного совета компании Facebook Майкл Макконнел заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Он пояснил, что заявления Трампа, опубликованные им в соцсетях 6 января во время беспорядков в Вашингтоне, «очевидно, нарушали политику» Facebook. «Господин Трамп должен соблюдать те же правила социальной сети, которые соблюдают все остальные ее пользователи», — подчеркнул Макконнел. Он отметил, что надзорный орган «признал факт нарушения» этих правил и поддержал первичное решение о блокировке аккаунта Трампа.

«Но мы не считаем, что у [руководства] социальной сети были основания блокировать его на бессрочный период <…>», — указал он, подчеркнув, что руководству Facebook следует «привести в порядок» свои требования к пользователям. «Им нужно некоторое время, потому что их правила беспорядочны. Они носят непрозрачный, непонятный и непоследовательный характер», — заявил Макконнел.

В среду надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа после штурма Капитолия его сторонниками 6 января, однако рекомендовал компании в шестимесячный срок вновь рассмотреть решение о бессрочном характере блокировки. «Надеюсь, что за ближайшие несколько месяцев они смогут решить эти вопросы и вернутся [к рассмотрению дела о блокировке Трампа] готовыми открыто применить свои правила», — заключил представитель надзорного совета. (ТАСС)