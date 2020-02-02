Начата раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала раздачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля.

Как сообщили Report в отделе медиа и общественных связей Секретариата Центральной избирательной комиссии, предусмотрено передать избирательные бюллетени сегодня, 2 февраля, в окружные избирательные комиссии в общей сложности 62-х избирательных округов, расположенных в Нахчыванской Автономной Республике и других регионах, а на следующий день — обеспечить бюллетенями окружные избирательные комиссии всех избирательных округов республики. После передачи избирательных бюллетеней, подготовленных в условиях высокой безопасности Особой службой государственной охраны, в окружные избирательные комиссии, их перевозка, хранение и распределение по участковым избирательным комиссиям обеспечивается соответствующими структурами Министерства внутренних дел.

| 2020-02-02T11:27:58+00:00 2 февраля 2020, 11:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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