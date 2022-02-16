Группа известных путешественников из зарубежных стран посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает #, в рамках визита, организованного в преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида, группа известных путешественников посетит Физули, Шушу, Агдам, Кяльбаджар, Лачын, Губадлы и Зангилан.

Гости посетят освобожденные территории, увидят своими глазами совершенные армянами на этих территориях в период оккупации зверства, следы их вандализма.

Гостям будет представлена подробная информация о разрушении армянами в период оккупации материально-культурного наследия, исторических, религиозных памятников Азербайджана, полного уничтожения населенных пунктов, будут наглядно продемонстрированы следы преступлений против человечности.