Наблюдатели ЕС отправились в свой первый с момента прибытия в Армению патруль вдоль условной армяно-азербайджанской границы. Работа миссии рассчитана на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Twitter сообщило европейское оборонное ведомство.

«В течение следующих двух месяцев Наблюдательная миссия ЕС будет с армянской стороны следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе в целях укрепления механизмов доверия и внося свой вклад в работу пограничных комиссий», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что идею отправки миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу представили Австрия, Литва и Румыния.

Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном.