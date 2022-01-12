На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на железнодорожном переезде в поселке Кешля Низаминского района столицы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в министерстве, на место происшествия незамедлительно была отправлена группа пиротехников Службы спасения особого риска.

После того как находившиеся на территории люди отошли на безопасное расстояние, пиротехники установили, что обнаруженный взрывоопасный предмет представляет собой ручную гранату Ф-1, применяемую в боевых действиях. Граната была изъята сотрудниками МЧС и обезврежена.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.