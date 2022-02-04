На территории бывшей военной базы в Хелвачаури (Аджария) обнаружены останки 29 человек, сообщает телеканал «Мтавари».

По мнению археологов и историков, останки принадлежат расстрелянным во время репрессий 1937-1938 годов.

Основные работы проводили шесть сотрудников Польского института национальной памяти по приглашению Батумско-Лазетской епархии.

Работы ведутся уже две недели. После первичного антропологического исследования останки будут перенесены и захоронены на территорию монастыря.

Как передает Report, в ходе разбирательств было установлено, что один из найденных останков принадлежит Алекберову Гусейну Алекбер оглы 1869 года рождения. Согласно архивным документам Министерства внутренних дел Аджарии он был расстрелян 11 марта 1938 года.