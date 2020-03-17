На территории Азербайджана ожидаются осадки и сильный ветер

18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове будет 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что сравнительно благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах возможен снег. На некоторых территориях осадки могут принять интенсивный характер. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.