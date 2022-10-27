«Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью коридора «Восток-Запад».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, Азербайджан выполняет большой объём работ на своей территории по этому транспортному коридору: «Строится и восстанавливается автомобильная и железнодорожная инфраструктура. По автомобильной дороге Горадиз-Агбенд протяженностью 123,9 км выполнено — 66% работ, по железной дороге Горадиз-Агбенд (110,4 км) – 38% работ, они являются составной частью этого коридора. К сожалению, в это же время на территории Армении ничего не происходит, не ведутся практические действия, не готовятся даже ТЭО и проекты».