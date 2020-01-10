На сегодняшний день в Азербайджане число избирателей составляет 5 221 902 человека

В Азербайджане обнародовано число избирателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис, назначенных на 9 февраля 2020 года.

Как сообщает Report, согласно уточненным спискам, число избирателей составляет 5 221 902 человека.

Из них 2 563 261 (49,17%) — мужчины и 2 649 661 (50,83%) — женщины. На муниципальных выборах, состоявшихся 23 декабря прошлого года, число включенных в списки избирателей составило 4 972 356 человек.

Выборы в Милли Меджлис пройдут в 5426 избирательных участках 125 избирательных округов по всей стране. Муниципальные выборы проходили на 5049 избирательных участках.