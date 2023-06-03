На главной международной конференции в России — Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — не будет ни одного журналиста из «недружественных стран». Об этом пишет The Bell со ссылкой на журналистов двух крупнейших западных изданий.

Такое произошло впервые в истории форума. По словам собеседников The Bell, в четверг им пришло подтверждение аккредитации, однако на следующий день ее аннулировали. Причины отклонения заявки им не объяснили.

«Было принято решение не аккредитовать в этом году журналистов из недружественных стран», — заявил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не раскрыл причин такого решения.

Раньше ПМЭФ в кулуарах называли «русским Давосом» по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе. На форум в Петербурге в разные годы приезжали руководители крупных международных компаний и главы государств, например канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Кристиан Керн, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Финляндии Саули Нийнисте, президенты Франции Николя Саркози и Эмманюэль Макрон и другие.

Однако в этом году международный статус форума прослеживается с трудом, отмечает The Bell. На сессиях по зарубежным темам, например «Россия — Ближний Восток» или «ЕАЭС — БРИКС», не заявлено ни одного международного спикера. По словам федерального чиновника, иностранцы очень неохотно регистрируются на форум.

Ранее газета The Financial Times писала, что организаторы ПМЭФ вписали в программу форума известных западных бизнесменов и специалистов, в том числе бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта, гендиректора производителя электромобилей Lucid Motors Питера Ролинсона, бывшего члена совета директоров «Яндекса» Илью Стребулаева. Однако никто из них не собирался приезжать Петербург и даже не был в курсе, что его «записали» в участники мероприятия.

В этом году заявленная тема форума: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». На ПМЭФ будет выступать философ и один из идеологов «русского мира» Александр Дугин. Он будет рассказывать на сессии о будущем России до 2040 года. (moscowtimes.ru)