На освобожденных от оккупации территориях будут построены еще пять больниц модульного типа.

Об этом заявил глава департамента стратегического анализа Государственного агентства обязательного медицинского страхования Азербайджана Араз Насиров.

По его словам, в Шуше уже сдана в эксплуатацию больница модульного типа: «В настоящее время решаются вопросы касательно документации по строительству больниц модульного типа в Агдаме, Джебраиле, Кяльбаджаре, Зангилане и Губадлы. В каждом из этих районов в будущем будут построены большие больницы, но больницы модульного типа будут использоваться как временные».