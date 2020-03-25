На место богослужения сикхов в Кабуле совершено нападение

Боевики в среду совершили нападение на место богослужения сикхов в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли по меньшей мере 11 человек.

По их данным, нападавшие подорвали взрывное устройство.

Ранее член афганского парламента, представляющий сикхов, сообщил телеканалу, что в момент атаки в здании находились до 150 человек. В настоящее время проводится полицейская спецоперация, на месте происшествия работают медики. (ТАСС)