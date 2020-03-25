На место богослужения сикхов в Кабуле совершено нападение

Боевики в среду совершили нападение на место богослужения сикхов в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли по меньшей мере 11 человек.

По их данным, нападавшие подорвали взрывное устройство.

Ранее член афганского парламента, представляющий сикхов, сообщил телеканалу, что в момент атаки в здании находились до 150 человек. В настоящее время проводится полицейская спецоперация, на месте происшествия работают медики. (ТАСС)

| 2020-03-25T11:41:22+00:00 25 марта 2020, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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