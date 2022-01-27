Перестрелки между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошли в четверг на одном из участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ).

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров между представителями погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана», впоследствии был вновь открыт для проезда», — отмечает погранведомство.

«Однако в районе 19:35 (17:35 по бакинскому) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и (открытием) огня по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы», — подчеркивается в сообщении.

Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе, житель села Сомониён умер после того, как в его дом «попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны»