Правительство Польши готовится к возможному нападению российских войск на свою страну, заявил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Известный российский политолог Станислав Белковский, вынужденный уехать в Израиль, также заявил в эфире YouTube-передачи Гелы Васадзе, что считает весьма вероятным нападение Путина именно на Польшу. Эта страна давно вызывает ненависть у российского диктатора, который (осознанно или нет) встал на путь саморазрушения. По мнению Белковского, Путин хочет доказать Западу, что он вообще никого не боится и готов даже прямо напасть на страну-члена НАТО. По его словам, есть косвенные свидетельства подготовки к такому нападению. Посольство РФ в Польше сжигает бумаги и готовится к отъезду – за два дня до нападения на Украину так же поступило посольство РФ в Киеве. В пропагандистских ток-шоу на федеральных телеканалах Польша стала одной из главных мишеней для угроз. Войска Беларуси приведены в боевую готовность на западном направлении.

75,5% россиян считают, что после Украины в планах захвата Путина должна быть Польша. По их мнению, это логическое продолжение так называемой «военной спецоперации Российской Федерации». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Active Group, передает ТСН.

Польша будет разгромлена «по полной схеме» в случае вмешательства в ход «спецоперации по денацификации» Украины. Такое мнение выразил в эфире Первого канала депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», экс-командующий Военно-воздушных десантных войск РФ Владимир Шаманов.

Он добавил, что если польская армия решится вмешаться в ход спецоперации, то ей придется «бежать, задрав колени, до Варшавы». «Тут же получите по полной схеме: [крылатыми ракетами] „Калибр“ и всей мощью артиллерии и авиации», — резюмировал Шаманов.

Получается, Путину мало, и он как будто торопит события. Видимо, хочет проверить готовность Запада к единству. Ведь НАТО обязано нанести ответный удар, если он нападет на Польшу. Почему этот диктатор встал на такой путь, и как его можно остановить?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск):

— Военное нападение на Польшу со стороны России немедленно активирует 5-ю статью Североатлантического договора и будет означать вступление НАТО в прямую военную конфронтацию с ней. Подобный конфликт неизбежно будет предполагать применение Россией ядерного оружия. К подобному развитию сценария активно готовятся как на уровне НАТО, так и США и их союзников. Так, Белый дом уже создал группу под кодовым названием «Тигр», которая разрабатывает план ответа США и их союзников на случай применения Россией оружия массового поражения (химического, биологического или ядерного). К тому же группа рассматривает сценарии вторжения России в страны НАТО, чтобы остановить конвои с оружием для Украины, и распространения войны на территории Молдовы и Грузии. Кроме того, участники группы обдумывают, в каком случае НАТО могло бы отправить войска в Украину.

На фоне потерь, которые несет российская группировка в Украине, вступление России в прямую военную конфронтацию с НАТО только усугубит положение Кремля. Кремль до сих пор не смог добиться ни одной из заявленных целей своей военной операции против Украины, а на театре боевых действий – переломить ситуацию в свою пользу.

Продолжающееся в течение уже целого месяца героическое сопротивление Вооруженных сил Украины и украинского общества российской агрессии привело к тому, что наиболее боеспособные подразделения российской армии (120 батальонных тактических групп из имеющихся 168) завязли на территории Украины. Для новой военной агрессии против Польши, даже если удастся втянуть в это белорусские вооруженные силы, у Кремля просто отсутствуют необходимые ресурсы. Поэтому на данном этапе подобные пропагандистские заявления я бы рассматривал как форму психологического давления. Кремль уже проигрывает войну с Украиной, а присоединение НАТО в ответ на российское вторжение в Польшу, ускорит тотальное поражение России.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Путин, скорее всего, как и часть элит, которая за войну, находится в некоем самогипнозе. По сути мы видим, что они 4-ю неделю продолжают биться об стенку в виде украинского фронта, не достигая вообще абсолютно никаких результатов. По факту, не выполнив ни одной из поставленных перед собой целей. Но при этом повысив ставки фактически до вопроса о существовании России, переведя в плоскость невозможности ведение каких-либо внятных переговоров. Соответственно, в дальнейшей их логике так и выглядит, что атака на Польшу необходима ради прекращения поставок вооружений и прочей помощи Украине.

Остановить Путина можно лишь общими усилиями Запада — военным решением. К сожалению, действия Москвы довели ситуацию до той степени, когда в принципе невозможно разрешить ее иначе. Тем более, что миру грозит продовольственный кризис из-за этой войны. Что говорит о том, что с ней надо заканчивать как можно быстрее. И явно помогая Украине. В противном случае Путин будет перемалывать население России через украинские жернова до тех пор, пока оно в принципе не закончится в критической своей массе.