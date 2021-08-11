Когда фигура российского политика Владимира Жириновского замаячила в большой политике, некоторые встретили это с открытой тревогой. После первых думских выборов многие даже полагали, что тогдашнему президенту Борису Ельцину придется еще раз бомбить Белый Дом и его упрямых депутатов.

Тогда никто не верил и не знал, что выходки и заявления Жириновского будут удивительным образом дополнять внешнюю и внутреннюю политику России. Наверное, философы не зря писали и говорили, что противоречия не исключают, а удивительным образом дополняют друг друга.

Но понимание такого момента пришло не сразу. Сперва многие решили, что Владимир Жириновский всего лишь политический шут. Его появление в эфире на самом деле развлекало людей. Его заявления часто смешили людей. Помнится, однажды его спросили, что же будет делать с ваучерами? Жириновский сказал, что наклеит на гроб Чубайса…

Особых противоречий, идеологических разногласий между правящими силами и Жириновским, пожалуй, не было и теперь нет. Он был против коммунистов и либералов – западников, представлял собой нео-империалистическую партию.

Поэтому версия о том, что мы имеем дело с обычным политическим шутом также отпала. СМИ, особенно телевидение, продолжали приглашать Жириновского на свои передачи, зная, что он обязательно что-то натворит, кого-то обругает, в кого-то бросит стакан с водой. Им нужен был рейтинг.

Теперь о самом главном. Политический шут не избирался бы депутатом нескольких созывов. Политическая партия шута не была бы парламентской партией несколько раз подряд. На самом деле, мы имеем дело с очень коварным человеком, который неплохо разбирается в большой политике, в противном случае, он не был бы почти единственным человеком, предсказавшим победу Дональда Трампа на выборах.

Таких как Жириновский хватает и в демократических странах Запада. Они представляют собой ультраправую силу, выступают против мигрантов, призывают усилить национальный вектор в политике. Тут достаточно вспомнить француженку Мари Ле Пен…

Что же делает и как говорится, чем занимается господин Жириновский? Он говорит то, что по каким-то причинам не могут сказать правящие партии. Но читателю интересно почему же этот человек вновь выбрал целью Азербайджан и Турцию?

С Азербайджаном у Жириновского свои «счеты» — лидер ЛДПР является ярым сторонником восстановления СССР. Кроме того, в настоящее время отношения между Азербайджаном и США не очень – то ровные, хотя нет повода для беспокойства. Но Жириновский пытается вбить клин между Баку и Вашингтоном. То же самое пытается он сделать в отношении Турции.

Помнится, еще пару лет назад Жириновский заявил, что якобы в беседе с ним президент Турции сказал, что его страна покинет ряды НАТО. После этого поступили разные прогнозы о том, что якобы в ближайшее время Анкара станет наблюдателем в ОДКБ и даже станет членом Евразийского Союза.

Но ничего подобного не произошло – Турция остается в НАТО и не думает о членстве в Евразийском Союзе.

Именно эти моменты выводят из себя Жириновского. Взбесившись, что его прогнозы не подтвердились, этот человек набросился с обвинениями в адрес Анкары и Баку. Еще раз заметим, что отношения Баку и Анкары с США не очень-то идеальные, но повода для беспокойства нет. Что касается отношений Анкары и Англии, их особо тесными не назовешь, но это вполне нормальные отношения. В любом случае, английская разведка не такая уж мощная, чтобы держать под контролем такую большую страну, как Турция.

Может Жириновского бесит то, что у Бориса Джонсона тюркские корни? Если так, то не мешает вспомнить анекдот про Жириновского. Владимира Вольфовича спрашивают: «Кто вы по национальности»? Он отвечает: «Мама русская, отец юрист» …