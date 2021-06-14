Посол России заявил о русофобских настроениях в Армении. Некоторые политические силы и деятели в Армении заняли антироссийские, а иногда откровенно русофобские позиции, заявил в беседе с агентством Sputnik посол РФ в республике Сергей Копыркин. Но дипломат убеждён, что подобные настроения не могут нанести непоправимый ущерб отношениям Москвы и Еревана.

«Предпринимаются попытки обвинить во всём Россию — ту страну, которая была и остаётся рядом с Арменией и её народом в эти трудные времена. Невольно задумываешься, чьим интересам это на самом деле служит», — отметил Копыркин.

При этом он не забыл рассказать о российских инвестициях в экономику Армении. По его словам, показатель превысил $2 млрд. в 2020-м, снизившись, однако, на 9,6% из-за пандемии коронавируса. Основными отраслями для капиталовложений являются энергетика, банковский сектор, металлургия, строительство, связь. Почти треть предприятий с участием иностранного капитала в республике — это компании как раз с российскими деньгами (28,6%).

Интересно, против кого нацелено это высказывание Копыркина о «русофобии»? В Армении в разгаре предвыборная кампания, и такого рода оценки из уст представителя Москвы могут быть восприняты обществом весьма чувствительно. То есть, это такое опосредованное воздействие на армянского избирателя (незаконное по сути). Дает ли это выступление понять, что у Москвы в этой предвыборной гонке все же есть свой фаворит? И кто это?

Своими мыслями на эту тему поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я знаком с заявлением российского посла в Армении и думаю, что оно, безусловно, является попыткой влияния на результаты предстоящих выборов. Потому что чувствуется, что в пророссийском стане армянской оппозиции есть определенная обеспокоенность возможностью проиграть выборы. То есть, Пашинян и его возможные, потенциальные коалиционные партнеры могут выиграть эти выборы. И это может иметь для России далеко идущие последствия.

Но заявление Копыркина производит такое впечатление, что адресовано оно не только армянскому обществу, где доминируют не только антироссийские настроения, но и недоверие к Москве, особенно после недавней войны. В этом смысле, это такое многовекторное заявление. Не случайно, что перед выборами некоторые очень традиционные пророссийские политики в Армении стали тоже критически отзываться о роли России. И это такая своеобразная технология, направленная на то, чтобы привлечь внимание антироссийской части армянского электората именно к заявлениям этих политиков, которые, являясь однозначно пророссийскими, вдруг стали выступать с антироссийскими заявлениями. Безусловно, оно в конечном итоге рассчитано на то, чтобы оторвать часть электората от Пашиняна и других групп и партий, которые потенциально являются его партнерами.

Другая причина, мне кажется, это визит в Армению и. о. заместителя госсекретаря США Рикера, и как результат этого обмен военнопленных на карты минных полей, который произошел при посредничестве Грузии, что не может не вызвать негативную реакцию у России. Безусловно, Москва не может открыто критиковать это, она даже приветствует это событие, как мы видели из заявления МИД РФ. Но довольна ли Россия произошедшим? Я не думаю. Потому что это фактически нарушает монопольную роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

И третье. Акцентируя внимание на инвестициях России в армянскую экономику, посол фактически угрожает. Он намекает на то, что Москва может применить какие-то экономические санкции к Армении, то есть, сократить или прекратить инвестиции – возможностей таких у РФ там много.

То есть, вот это заявление посла является грубым вмешательством во внутренние дела Армении, хотя такое и не внове. Россияне считают себя хозяевами положения в регионе, после войны особенно.

Будет ли это иметь какой-то положительный результат для сторонников России в Армении? Я не думаю. Потому что Армения –маленькая страна, и там позиции всех политиков так и так ясны. То есть, те пророссийские политики, которые вдруг стали использовать антироссийскую или критическую риторику в адрес Москвы, вряд ли могут получить больше голосов, чем они могли бы получить без этого.

Предстоящие выборы решающие и для России. Потому что в случае победы партии Пашиняна, для Кремля могут наступить нежелательные последствия. Например, требование армянских властей вывести с территории страны российские военные базы. Такое может случиться, если Армения во главе с Пашиняном найдет общий язык с Турцией и Азербайджаном. В этом случае ей бояться будет нечего. Ведь основным нарративом российской политики в отношение Армении всегда было запугивание армян турецким фактором и азербайджанским соседством. А в случае достижения соглашения между нами, всё это может потерять значение. Это будет означать для России полную потерю региона, чего она себе позволить не может.