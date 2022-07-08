На белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК С-400, танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Так, на снимках, опубликованных оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter, можно заметить:

дивизион из 10 единиц ЗРК С-400 Триумф;

две единицы ЗРПК Панцирь, которые находятся на насыпях грунта;

низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6;

радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е;

аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

В мониторинговой группе отмечают, что С-400 стало на две единицы больше.

«Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы», — добавляют в Беларускі Гаюн.

Напомним, Беларусь передала аэродром Зябровка в Гомельской области под полный контроль России. Там идет обустройство российской военной базы.