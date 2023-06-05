До окончания учебного года остались считаные дни. Одно из самых посещаемых детьми мест во время летних каникул — бакинский Приморский бульвар, здешние аттракционы. Однако вот уже некоторое время использование некоторых аттракционов на территории бульвара приостановлено, несколько аттракционов было разобрано.

Как сообщила пресс-секретарь администрации Приморского бульвара Афсана Мехдиева, аттракционы, которые убрали с территории бульвара, были устаревшими и не отвечали современным требованиям.

«Это также было важно с точки зрения обеспечения безопасности людей. На смену им придут аттракционы нового поколения, они уже заказаны. Некоторые из них можно будет увидеть здесь до конца года», — сказала Мехдиева.