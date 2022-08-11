Прямо сейчас, на глазах у всего мира, отчетливо демонстрируется справедливость афоризма о том, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Авторство афоризма приписывается украинскому политическому и общественному деятелю Владимиру Винниченко. От себя добавлю, что российский демократ заканчивается еще и там, где начинается шкурный интерес.

А уж когда два эти фактора совпадают, то появляется позорное заявление российского «Антивоенного комитета». Впрочем, начну с того, что 8 августа в интервью американскому изданию The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский сказал, что единственный способ отбить у России желание захватывать чужие территории – это запретить россиянам посещать западные страны.

Зеленский отметил, что санкции, уже наложенные на Россию за развязанную полномасштабную войну в Украине, «слабы» по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. По его словам, «самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю». Зеленский считает, что россияне должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Как отметила газета, некоторые критики идеи утверждают, что такой запрет несправедливо повлиял бы и на тех россиян, которые не поддерживают правительство РФ. Зеленский в ответ на это сказал, что, «какими бы ни были россияне, пусть сидят дома, тогда они поймут». Он подчеркнул, что все население страны может нести ответственность за действия своего правительства, так как «выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него».

Скажу больше — подавляющее большинство россиян всегда одобряло и одобряет войну против Украины. Вот и сейчас «Коммерсант» опубликовал данные опроса социологической службы Russian Field. Согласно им, 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать новое наступление на Киев. То есть, от мысли о захвате столицы другого государства россияне, в своем подавляющем большинстве, не отказались.

Соответственно, все носители российского паспорта должны попасть под такие, хотя бы, санкции, как выдача им виз для посещения европейских стран.

Но не успели эти слова слететь с уст президента Украины, как истерику закатили так называемые российские демократы. Так и появилось позорное заявление российского «Антивоенного комитета». В который входят оппозиционные политики Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Юлия Латынина, Виктор Шендерович и другие. Они выступили с заявлением, в котором выразили несогласие с идеей президента Владимира Зеленского ввести «визовую блокаду» для россиян, по их мнению, это играет на руку Кремлю. Никогда, наверное, шкурный страх группы трусливых «сбитых летчиков» не оформлялся в столь абсурдное и пафосное заявление.

«Антивоенный комитет с уважением относится к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию. Мы также понимаем эмоции людей в странах-соседях России, которые могут стать следующей мишенью. Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю», — говорится в нем.

Это пишут те, кто банально сбежал из РФ за рубеж, а сейчас изображает «бурную деятельность», выступая в соцсетях из мирных и спокойных европейских городов в то самое время, когда Россия продолжает бомбежки Украины. Сразу напомню, что никуда из РФ не уехал Борис Немцов — настоящий и пожалуй единственный яркий, уважаемый российский оппозиционер, убитый в итоге у стен Кремля.

Никуда не уехал из РФ и Илья Яшин. Он сейчас находится в российской тюрьме. Там же находится и Алексей Навальный. А все эти латынины и каспаровы, которые в свое время активно поддерживали Армению в ее политике оккупации азербайджанских земель, теперь взвыли. По сути, они расписались в своей трусости еще раз. Впервые это было, когда они сбежали из РФ, капитулировав перед российской властью и лишив себя морального права называться политиками и оппозиционерами. Во второй раз — сейчас, когда Владимир Зеленский, даже не называя их имен, напомнил о принципе коллективной ответственности за совершаемые государством преступления.

Что было бы со всеми этими российскими демократами, если бы их на пару недель привезти в Харьков, Николаев, Одессу и иные обстреливаемые украинские города, если бы они пережили то, что пережили жители Мариуполя — сложно даже представить. Впрочем, уже стало очевидно, что перед нами — жалкие персонажи, больше всего в этой жизни ценящие личный комфорт.

А тем временем, процесс пошел. Через неделю в Эстонии вступит в силу решение, согласно которому в страну не будут пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Скорее всего, аналогичное решение примут и в Литве и Латвии. Ведь в Латвии латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Также Сейм призвал страны ЕС прекратить выдачу любых виз гражданам России. В любом случае, Эстония и Латвия, наряду с Финляндией являются странами, через которые россияне въезжают в ЕС по сухопутной границе в условиях отсутствия воздушного сообщения. Так что, последствия преступления, совершенного РФ против Украины, в итоге почувствуют на себе очень многие россияне. Чтобы на сей счет не лепетала российская эмигрантская лопозиция, которая закончилась на украинском вопросе.