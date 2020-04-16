МВФ: экономический рост в Азии остановится впервые за 60 лет из-за пандемии

Экономический рост в Азии в текущем году остановится из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Кризис, вызванный пандемией, наносит «беспрецедентный ущерб» сфере услуг и основным направлениям экспорта товаров из Азии, говорится в докладе. Там отмечается, что подобная динамика грозит Азиатскому региону нулевым экономическим ростом впервые за 60 лет.

При этом эксперты МВФ ожидают рост азиатской экономики на 7,6% уже в следующем году, при условии успешного сдерживания распространения коронавируса.(Газета.Ru)