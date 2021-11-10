Дом Cartier впервые выбрал представителя Азербайджана членом Pasha Community. Им стал пианист и композитор Исфар Сарабский

Легендарная коллекция Pasha de Cartier появилась в середине 1980-х и моментально стала сенсацией. В 2020 году в рамках выставки Watches & Wonders прошла презентация обновленных моделей Pasha, представителями которых стали такие мировые звезды, как Мэйси Уильямс, Рами Малек, Трой Сиван, Уиллоу Смит и Джексон Ван.

В ноябре 2021 года года бренд объявил о создании сообщества Pasha Community. Его участниками стали визионеры из России, Украины, Казахстана и Азербайджана, сообщает #.

Таким образом, Cartier выбирает молодых талантливых людей, которые меняют культурную канву своих стран и постоянно ищут пути для самосовершенствования.

Пианист и композитор Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазовым и электронным музыкантом, подписавшим контракт с Warner Music Group. Он – основатель жанра электро-мугам, постоянно привносящий в музыку новый стиль. И главное – Исфар Сарабский – победитель престижнейшего конкурса на знаменитом фестивале Jazz Festival Montreux.

Как сообщили # в пресс-службе музыканта, 10 ноября завершается его концертный тур по Европе в поддержку нового альбома Planet. Данный альбом был записан в сотрудничестве с Warner Music Group. Европейский тур Исфара стартовал 15 октября и охватил 7 стран, в рамках которого музыкант выступил с 16 концертами.

Азербайджанский музыкант дал концерты в Германии, Италии, Франции, Чехии и др.

Во всех городах концерты прошли с полным аншлагом — европейская аудитория в очередной раз очень тепло приняла гениального музыканта.

Тур освещали ведущие европейские СМИ. Так, Национальное немецкое радио NDR записало концерт Сарабского в Мюнхене и будет транслировать его по всей Германии и Европе. А во Франции музыканта пригласили на TSF Radio канал, где он дал интервью и вживую сыграл несколько композиций для слушателей радио.