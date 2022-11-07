В преддверии 8 ноября — Дня Победы,
Долгие годы разлуки и воссоединение, ставшее результатом нашей славной Победы, вдохновляют многих представителей
Проект привлекателен также своей визуализацией, в основу которой легла серия графических работ»Архитектура города Шуши» известного художника, заслуженного деятеля искусств Эльтурана Авалова. На картинах представлены отражающие древнюю архитектуру города исторические памятники и здания, многие из которых были разрушены или полностью уничтожены за время оккупации.
Усилиями режиссера Теймура Наджафзаде
В проекте использованы образы выдающихся шушинцев — представителей азербайджанской культуры, внесших особый вклад и оставивших яркий след в творческом наследии страны. Во время виртуальной прогулки зрителям будут представлены такие выдающиеся личности как Панах Али-хан, Молла
В честь освободивших Шушу солдат и офицеров, и в знак уважения к светлой памяти шехидов, клип будет транслироваться на фасаде административного здания Министерства экономики в преддверии Дня победы — 8 ноября.
Музыкально-графический проект «Шуша» — важный вклад в пропаганду национально-духовного наследия Карабаха, неповторимых