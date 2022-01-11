Американские правоохранители задержали жителя района Квинс в городе Нью-Йорк, неоднократно угрожавшего убить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета New York Daily News.

По ее данным, 72-летний Томас Велницки заявил о соответствующих намерениях на допросе у полиции Капитолия в июле 2020 года. Согласно документам, обнародованным федеральным судом нью-йоркского района Бруклин, Велницки пригрозил «приобрести оружие» и «уничтожить» Трампа, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. При этом в документах не упоминается имя экс-главы Белого дома, в них он фигурирует как «лицо 1», однако источник в правоохранительных органах подтвердил изданию, что речь идет именно о Трампе.

В материалах отмечается, что 4 января 2021 года Велницки позвонил в отделение Секретной службы острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и оставил голосовые сообщения, в которых угрожал убить Трампа и еще 12 человек, включая конгрессменов и сенаторов, поддержавших бывшего президента. По словам представителей правоохранительных органов, угрозы обвиняемого не прекратились и после того, как Трамп покинул свой пост. (ТАСС)