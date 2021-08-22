Генконсульство России сообщило, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о приплывшем с Кунашира и попросившем убежище россиянине, передает РИА «Новости».

«Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», — говорится в сообщении

В генконсульстве уточнили, что будут добиваться информации и встречи с приплывшим с Курил гражданином, если подтвердится его принадлежность к России.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.