Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать Москву около 11 часов утра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — отчитался московский мэр. Местоположение инцидента Собянин не уточнил.

Ранее московский аэропорт Внуково временно ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, в том числе в Домодедово и Шереметьево. По данным службы «Яндекс Расписание», были задержаны 22 рейса в Внуково, 11 рейсов в Домодедово и шесть рейсов в Шереметьево.

По данным Shot, БПЛА самолетного типа летел на высоте около 100 метров в небе над Подольском. Этот беспилотник и был сбит силами ПВО на подлете к Москве.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», который применяется в случае незаконного пересечения границы РФ воздушным судном, а также при применении оружия и боевой техники Вооруженных Сил РФ против воздушных нарушителей.

Пассажиры нескольких рейсов были вынуждены ожидать посадки, а аэропорт сообщал о закрытом воздушном пространстве через громкоговорители каждые 15 минут. (moscowtimes.ru)