Российский рынок и валюта в четверг обвалились после начала военной спецоперации России на территории Украины. В ходе торгов основной индикатор состояния российского рынка, индекс Мосбиржи, снижался на 45% — это максимальное дневное снижение в его истории.

Долларовый индекс РТС обвалился вдвое, до минимума с января 2016 года. Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили исторические максимумы, поднявшись почти до 90 рублей и 100 рублей соответственно. Центробанк объявил, что начинает продавать иностранную валюту из международных резервов, чтобы стабилизировать курс.