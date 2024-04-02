В Молдове стартовали международные военные учения JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) с участием США и Румынии, сообщили в Министерстве обороны республики. Они проводятся в центрах подготовки Национальной армии. Срок окончания — 19 апреля.

«Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами, а также повышение уровня оперативного взаимодействия подразделений армий трех государств», — отметили в Минобороны.

В маневрах примут участие бойцы молдавского спецназа Fulger («Молния») и Pantera («Пантера»), а также представители Службы государственной охраны. Военные выполнят прыжки с парашютом, проведут боевые стрельбы в дневное и ночное время, а также отработают полевые операции по конкретным задачам, в том числе с применением военной техники.

Молдова проводит военные учения со странами НАТО на фоне сохраняющейся российской угрозы. Кишинев неоднократно обвинял Москву в желании устроить госпереворот. Президент республики Майя Санду отмечала, что Россия вторглась в Украину с намерением «создать военный сухопутный коридор» до Молдовы, чтобы затем «насильственно сменить» там конституционной строй.

Ситуация обострилась в конце февраля, когда власти Приднестровья попросили Россию вмешаться в связи с «давлением» со стороны Молдовы. Инициатором обращения был президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский. Он заявил, что против Приднестровья применяется «политика геноцида», признаками которого являются «экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка». Похожие заявления делал Путин, когда говорил о решении начать войну в Украине. Это дало повод предположить, что аналогичный сценарий введут в действие и в отношении Молдовы.

После 24 февраля 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорил о том, что Молдова может стать «следующей Украиной», поскольку ее президент Майя Санду «рвется» в НАТО; и заявлял, что Россия «не даст своим гражданам, живущим в Приднестровье, стать жертвами очередной западной авантюры».

В расследовании центра «Досье» говорилось, что в начале вторжения куратору российских операций в Молдове, замначальника департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ генералу Дмитрию Милютину поручили проработать идею открытия «второго фронта» со стороны Приднестровья. Эту информацию подтверждали также источники The Washington Post.

Путин хочет сделать Приднестровье подконтрольным прокси-образованием, которое можно будет использовать в качестве плацдарма для гибридных военных операций против Молдовы, Украины и НАТО, отмечали аналитики американского Института изучения войны. Впоследствии Кремль рассчитывает превратить Молдову в сателлит России. (moscowtimes.ru)