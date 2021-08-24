Испанская модель журнала Playboy Луана Сандин хотела купить салфетку со слезами нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в качестве футболиста «Барселоны».

«Я предложила $600 тыс., чтобы заполучить этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Объявление было прекращено без предоставления дополнительной информации об исходе этого дела, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель отказался от данной идеи. В любом случае, я надеюсь, у меня получилось», — цитирует Сандин Daily Star.

Каталонская модель отметила, что хотела позировать с салфеткой обнаженной.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.(Газета.Ru)