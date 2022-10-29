В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Азербайджанской армии завершены комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

Как сообшает пресс-служба Министерства обороны, в целях обеспечения бесперебойной и стабильной работы вооружения и техники, в том числе авиационных средств, в осенне-зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием.

Военнослужащим, несущим службу в высокогорных районах с суровыми климатическими условиями, выделены дополнительные средства снабжения и обеспечения. Продовольственное обеспечение личного состава, несущего боевое дежурство, запасы теплой одежды и топлива, вооружение и боеприпасы доставлены подразделениям в соответствии с предусмотренной нормой.