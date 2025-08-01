Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 1 августа принял главу азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Драгану Койич в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба МИД, Джейхун Байрамов поблагодарил Драгану Койич за усилия по развитию сотрудничества в период ее пребывания в Азербайджане и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как деятельность МККК в нашей стране за последние 33 года, нынешнее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, минная угроза и выяснение судеб пропавших без вести граждан.

Как сообщила Драгана Койич представительство МККК прекратит свою деятельность в Азербайджане в начале сентября.

В ходе встречи Драгана Койич выразила удовлетворение сотрудничеством и поддержкой, оказываемой правительством Азербайджана деятельности организации. Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества с МККК через его штаб-квартиру в Женеве, даже после закрытия представительства в начале сентября текущего года.