Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на увеличении спроса на нее, свидетельствуют данные торгов, передает Interfax.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $88,64 за баррель, что на $0,75 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, мартовских фьючерсов на WTI — $85,82 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше итогового значения сессии в пятницу.

Цены на Brent и WTI с начала года выросли примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.

«Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок», — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.