Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило минобороны России.

«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — говорится в сообщении.

Добавляется, что миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.