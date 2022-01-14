Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, передает РИА Новости.
Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.
На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В этом учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.
Чуть ранее этим же утром подразделения киргизских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.