Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, передает РИА Новости.

Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.

На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В этом учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.

Чуть ранее этим же утром подразделения киргизских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.