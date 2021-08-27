Сегодня 120 азербайджанских миротворцев, выполнявших свою миссию в Международном аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан, вернулись на Родину.

Как сообщает АПА, самолет, приземлившийся в Баку, доставил из Анкары наших военнослужащих, которые успешно выполнили задачи, поставленные в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан.

Наших миротворцев встретил военный оркестр.

На церемонии присутствовали официальные лица Минобороны и представители СМИ.

Азербайджанский миротворческий отряд в составе 120 человек, успешно выполнивший поставленные перед ним задачи, выполнял свои обязанности с высоким профессионализмом, обеспечивая безопасность Кабульского международного аэропорта вместе с турецкими войсками.