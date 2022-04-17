Министерство юстиции Украины упростило процедуру заключения брака во время военного положения. Отныне это можно сделать в течение одного дня после заявления и даже в Zoom.

Как передает #, об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

«Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что у людей иногда нет возможности ждать. Потому что все мы оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня к вечеру. Поэтому подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, которые изъявили желание, могут пожениться в течение дня», — пояснила Коломиец.

Регистрация брака может происходить в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГС, но и полицейские и военные. Это актуально для влюбленных, которые несут службу. Коломиец отметила, что для защитников также предусмотрели дистанционное бракосочетание.

В Минюсте напомнили, что с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар, что больше, чем обычно.