Объем экспорта Турции за июнь 2022 года составил 23,4 млрд долларов, что выше показателя аналогичного месяца прошлого года на 18,5 процента.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на встрече Союза экспортеров Восточной Анатолии (DAİB) в субботу в Эрзуруме.

По словам главы Минторга, объем экспорта за июнь стал самым высоким месячным показателем поставок за рубеж за всю историю Турции.

«Тенденция роста экспорта, продолжающаяся с 2021 года, сохраняется и в текущем году, что не может не вызывать удовлетворение», — сказал министр.

Муш отметил, что в целом за первое полугодие объем турецкого экспорта составил 126 млрд долларов.

Объем турецкого импорта в июне также вырос на сорок процентов до 31,6 млрд долларов, из которых 8,1 млрд пришлось на закупку энергоносителей.