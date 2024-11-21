В этом году США увеличили продажи сжиженного природного газа в Китай, хотя этот всплеск может оказаться непродолжительным, если новая администрация Трампа столкнется с Пекином в торговых вопросах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни, передает epravda.com.ua

Китай импортировал на 63% больше переохлажденного топлива из США за первые 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это подняло США на пятое место в списке поставщиков Пекина после Австралии, Катара, России и Малайзии.

Хотя 3,9 миллиона тонн, отгруженных в этом году, составляют лишь около 6% от общего объема поставок в Китай, китайские покупатели заключили контракты на 14 миллионов тонн американского СПГ, начиная с 2026 года.

Если Вашингтон будет настаивать на введении 60% тарифов на китайские товары, Пекин может ввести пошлины на американский газ в ответ. Именно это произошло во время последней торговой войны, когда Трамп был у власти, что привело к тому, что экспорт американского газа в Китай почти полностью остановился в течение большей части 2019 года.