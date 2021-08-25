В Министерстве торговли США сообщили о продлении до 7 сентября сбора комментариев в ходе расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом сообщается в официальном издании правительства Federal Register.

«Министерство торговли приняло решение о восьмидневном продлении крайнего срока для подачи комментариев по статусу России как страны с рыночной экономикой. Соответственно, крайний срок подачи таких комментариев для всех заинтересованных сторон сейчас — не позднее конца рабочего дня 7 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в ходе процедуры сбора комментариев от заинтересованных сторон они «получили запрос о продлении срока их подачи».