Минстрой РФ планирует к 2030 году предоставить жилье всем льготникам, кто сейчас стоит в очереди. Об этом говорится в проекте паспорта госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Отмечается, что около 854 тыс. семей из льготных категорий стоят в очереди на получение жилья. До 2025 года планируется улучшить жилищные условия людей с инвалидностью, а до 2030 года – всех остальных очередников.

После ликвидации накопившейся очереди Минстрой рассчитывает перейти на обеспечение жильем льготников в плановом порядке. Для этого из федерального бюджета потребуется около 1,5 трлн рублей.

Ведомство также предлагает создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, повысить адресность поддержки и упростить систему обеспечения жильем детей-сирот.

Ранее в Минстрое зафиксировали снижение спроса на жилье в июле. В свою очередь эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость в РФ. (aif.ru)