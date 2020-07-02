«Минской группе ОБСЕ невыгодно справедливое решение Карабахского конфликта» — российский политолог

Итоги последних переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве МГ ОБСЕ привели к неоднозначным заявлениям со стороны сопредседателей, суть которых практически лишила Азербайджан права на военное решение конфликта.

О переговорном процессе, вокруг карабахского конфликта, о заявлениях МГ ОБСЕ рассказал в интервью # политолог Олег Кузнецов.

— Недавно состоялась видеоконференция глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве МГ ОБСЕ. Как вы можете резюмировать данную встречу?

— Я уже не раз говорил о том, что еще со времен президентства в России Дмитрия Медведева (2008-2012), которому удалось вывести в Сочи прямые переговоры президентов Азербайджана и Армении на новый уровень, контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран по урегулированию нагорно-карабахского конфликта имеют сугубо технический характер и никак не влияют на их военно-политическое содержание.

Когда такие контакты происходят, неважно в каком формате — видеоконференции или очной встречи, их главной целью является донесение или ретранслирование позиции руководства двух стран по тому или иному вопросу не до оппонента, а до международных посредников из Минской группы ОБСЕ. Так что лично я и не ожидал от данной видеоконференции какого-либо реального практического результата.

С 2012 года я говорю о том, что нагорно-карабахский конфликт — это не просто территориальный спор, это — яркий пример столкновения цивилизаций и диаметрально противоположных друг другу социальных ментальностей. И поэтому консенсуальным соглашением, то есть путем мирных переговоров его не разрешить. Если одна из сторон хоть на йоту сдвинется со своих позиций, это будет означать, что она предает все нравственные идеалы и ценности, и будет равносильно национальному предательству. Лично я не вижу мирной перспективы урегулирования конфликта вокруг Карабаха, но переговоры, тем не менее, продолжаются, а это значит что их участники — стороны и посредники — видят для себя в них какой-то определенный резон.

Сами понимаете, что я не обладаю всей полнотой информации по данной теме, она в Азербайджане в полном объеме доступна только двум лицам — президенту и министру иностранных дел и более никому, поэтому не могу со всей ответственностью говорить о том, в чем конкретно подобный резон состоит для официального Баку. Но так как мои симпатии в деле нагорно-карабахского урегулирования всецело на стороне вашего народа и государства, то я уверен, что из дипломатических контактов в формате Минской группы ОБСЕ политическое и военное руководство вашей страны извлекает для себя какую-то пользу. Например, не выходя из переговорного процесса, Азербайджан не позволяет посредникам из Минской группы ОБСЕ открыто стать на сторону Армении.

— По итогам встречи МГ ОБСЕ сделала заявление, в котором практически говорилось лишь о том, что конфликт может быть решен только мирным путем и должен быть восстановлен мониторинг на линии соприкосновения войск. Можно ли считать, что диалог между министрами происходил в напряженной обстановке, в результате чего прозвучало такого рода заявление?

— Я как-то упустил из вида, что международный мониторинг ситуации на линии фронта в Карабахе был прекращен. В прошлом году сайты азербайджанской и армянской прессы регулярно — раз в два месяца — пестрили сообщениями об очередной мониторинговой миссии ОБСЕ. А в этом году таких сообщений нет. Похоже, что главной причиной такого положения дел стала коронавирусная пандемия, и в ее условиях ОБСЕ решила не подвергать риску здоровье и жизнь своих сотрудников, объезжавших в прошлом году передовые позиции войск воюющих в Карабахе стран. Впрочем, как нам всем хорошо известно из имеющейся практики деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ в Карабахе, никаких практических результатов она не приносит, поэтому восстановление ли не восстановление ее деятельности особого значения иметь не будет. Данный шаг важен только для самой МГ ОБСЕ, чтобы продемонстрировать свою деятельность и значимость и получить от международной организации финансирование на новый бюджетный год, сохранив для чиновников синекуру — беспроблемное доходное место.

Что же касается заявления чиновников МГ ОБСЕ по итогам видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении, то оно ничего принципиально нового в себе не содержит, все это было сказано, и не раз, задолго до этого. Минская группа ОБСЕ хочет сохранить статус-кво в Карабахе, ибо только так она может оправдать необходимость своего существования и получения денег от учредителя. Ей по факту невыгодно справедливое, в соответствии с нормами международного права урегулирование конфликта, так как в этом случае она прекратит свое существование, а ее чиновники автоматически потеряют высокодоходную и непыльную работу. Поэтому на любые заявления МГ ОБСЕ я смотрю исключительно под таким углом зрения и не придаю им принципиального значения.

— С учетом последних тенденций и явного отхода от субстантивных переговоров армянской стороны, вопрос войны становится более реалистичен в условиях пандемии. Можно ли утверждать, что именно поэтому МГ ОБСЕ обеспокоена текущим положением дел?

— Свою позицию в отношении МГ ОБСЕ я уже высказал выше, в контексте данного вопроса скажу лишь то, что возможность войны ее беспокоит только потому, что от этого зависит будущность ее чиновников. Как только Азербайджан освободит оккупированные земли, данная структура будет расформирована. Так что ее руководство заботится не о предотвращении войны, а о сохранении своего статуса, ибо итог боевых действий на армяно-азербайджанском фронте для всех очевиден.

Армянская сторона, постоянно уходя в сторону от, как вы выразились, «субстантивных переговоров», в реальности подыгрывает МГ ОБСЕ в ее желании существовать вечно за счет замораживания нагорно-карабахского конфликта. В нынешних обстоятельствах данная международная структура — отнюдь не посредник, а аффилированное лицо одной из сторон, правда, со своими глобальными задачами, крайне далекими от сути своих полномочий. Угроза войны за освобождение Карабаха, которую ваша страна рано или поздно будет вынуждена начать, естественно, очень пугает бюрократов МГ ОБСЕ по причинам, озвученным мною ранее. Именно этой озабоченностью продиктовано содержание заявления по итогам видеоконференции глав МИД воюющих за Карабах стран.