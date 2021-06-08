С 17 мая по 5 июня наблюдалась высокая температура у 14 учащихся в Сумгайыте, одного в Гяндже, и 2 в Абшеронском районе.

Об этом АПА сообщили в Министерстве образования. За этот период ни у кого среди педагогического состава не было зафиксировано высокой температуры.

С 17 мая по сегодняшний день позитивный результат тестов на коронавирус был выявлен у 19 учащихся и 9 работников в Сумгайыте, одного учащегося и одного сотрудника в Шеки, 11 учащихся и одного сотрудника в Гяндже, 10 учащихся и 8 сотрудников в Абшеронском районе. В этот период школы на указанных выше территориях на дистанционную форму обучения не переходили.