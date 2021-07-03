Российские корабли игнорировали сигнал SOS, который посылало украинское рыболовецкое судно «ОД-2592» в Черном море 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

«Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну «ОД-2592″, которое ночью 3 июля попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России. Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки Очаков», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что «названные в российских информационный вбросах» ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому кораблю не приближались, несмотря на получение сигнала SOS. (gordonua.com)