Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что турецкие военные покидают Идлиб

В Идлибской зоне деэскалации с 6 марта продолжается плановое размещение турецких военных. Информация в СМИ о том, что подразделения турецких войск покидают территорию, не соответствует действительности.

По информации Агенства Анадолу, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках Московских договоренностей по-прежнему решительно реализуются все меры для того, чтобы положить конец кровопролитию в регионе, обеспечить безопасность солдат и возвращение ни в чем не повинных гражданских лиц в свои дома.

| 2020-03-20T19:48:59+00:00 20 марта 2020, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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