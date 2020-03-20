Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что турецкие военные покидают Идлиб

В Идлибской зоне деэскалации с 6 марта продолжается плановое размещение турецких военных. Информация в СМИ о том, что подразделения турецких войск покидают территорию, не соответствует действительности.

По информации Агенства Анадолу, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках Московских договоренностей по-прежнему решительно реализуются все меры для того, чтобы положить конец кровопролитию в регионе, обеспечить безопасность солдат и возвращение ни в чем не повинных гражданских лиц в свои дома.