В ночь на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Министерство обороны, при предотвращении широкомасштабной провокации погибли 50 военнослужащих Вооруженных сил, включая 42 военнослужащих Азербайджанской Армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желаем скорейшего исцеления раненых.

Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной.

Список шехидов будет дополнительно представлен общественности», — говорится в сообщении.