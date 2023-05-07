Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку после стрельбы в одной из школ Белграда, из-за которой погибли девять человек. Об этом сообщает Tanjug.

Отмечается, что решивший уйти с поста министр направил письмо с просьбой об отставке премьер-министру республики Ане Брнабич и выразил в нем «глубочайшие соболезнования родным и близким жертв».

«Драматичные картины школьных событий, слезы, пролитые при выражении соболезнования безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь», — сказал Ружич.

Ранее власти Белграда почтили память погибших в результате массовых убийств 3 и 5 мая.