Министр обороны Украины Алексей Резников заявил журналистам в Верховной раде, что пока нет угрозы полномасштабного вторжения российских войск на территорию страны, сообщает РИА «Новости».

«Оцениваем ситуацию на расстоянии 200 километров от границы. Они постоянно то подтягивают, то отводят войска, проводят учения. Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», — отметил глава военного министерства.

Резников подчеркнул свою готовность встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в случае, если такое предложение поступит в рамках переговоров в Брюсселе или Мюнхене при участии партнеров из США и Великобритании. (gazeta.ru)